Strage Borsellino, l'associazione che recupera le zone degradate in memoria di Catalano e gli altri agenti della scorta uccisi in via d'Amelio (Di lunedì 18 luglio 2022) Alle 16.58 del 19 luglio di trent'anni fa un boato scuote Palermo e l'Italia intera. In una via d'Amelio distrutta e trasformata in uno scenario guerra, perdono la vita sei persone. Il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta: Emanuela Loi (prima donna a far parte di una scorta e anche la prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio), Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina e il capo scorta Agostino Catalano. "Questi nomi stanno ormai cadendo nel dimenticatoio: durante gli anniversari si ricordano i giudici Falcone e Borsellino e, genericamente, quei 'ragazzi della scorta', quasi senza nome e cognome. Non possiamo dimenticare le loro figure e i ...

