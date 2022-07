(Di lunedì 18 luglio 2022) Il gruppoha deciso di interrompere ladei modelliin, per privilegiare un modello di business più "leggero" e incentrato sulle importazioni da altri Paesi. La decisione è legata al fallimentotrattative con il partner cinese Gac per il passaggio della maggioranza dellalocale al costruttore guidato da Carlos Tavares. Assenza di progressi. Lo scorso gennaio Stellantiv aveva comunicato l'intenzione di salire dal 50% al 75% del capitale dell'impresa congiunta con sede a Changsa, nella provincia dello Hunan. L'obiettivo era di approfittare del nuovo quadro normativo varato negli anni scorsi da Pechino per agevolare gli investimenti esteri e consentire alle aziende straniere di assumere il controllo...

Cinesi inverso l', dunque: meglio siglare con questi costruttori partnership, piuttosto che averli nell'azionariato, viste le polemiche che accompagnano l'approssimarsi di un ...Che succede adesso Con l'die Volvo, ACEA ha perso due importanti membri. Come ha evidenziato Volvo, con l'arrivo dell'elettrificazione potrebbero nascere altre organizzazioni per ... Stellantis, addio alla joint venture con GAC: stop alla produzione delle Jeep in Cina - Quattroruote.it Le due società hanno deciso di interrompere i rapporti industriali in seguito alla “mancanza di progressi” nelle trattative per il passaggio della maggioranza della jv cinese al gruppo euro-americano ...È durata meno di sei mesi la volontà di Stellantis di aumentare la propria partecipazione azionaria nella joint venture con Gac. Era infatti il 27 gennaio 2022 quando veniva comunicata la volontà di a ...