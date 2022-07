Napoli | Giuntoli | “Ancora nulla di concreto per Deulofeu”

(Di lunedì 18 luglio 2022)- Ilin giornata, ha svolto l’ultima rifinitura sul campo di Dimaro, in serata Cristianoha svolto la conferenza di fine ritiro. Ha parlato di vari obbiettivi e anche di: “diper” Il direttore sportivo del, ha parlato di vari argomenti in conferenza, tra cui anche obbiettivi di mercato. Ha affermato la voglia di provare a portare Dybala alla coorte di Spalletti ma, parlando con l’entourage si è capito che poteva essere insostenibile come operazione. Ha confermato la voglia di provare a rinnovare Dries Mertens, scaricando l’argomento al patron. È arrivata, ovviamente la vera domanda sui vari ...

Pubblicità

sscnapoli : ?? Giuntoli “Costruiremo una squadra di valore, il Napoli è un club virtuoso che vuole vincere” ??… - claudioruss : Giuntoli su #Dybala: 'Una opportunità, pensavamo potesse esserlo. Abbiamo parlato con gli agenti, ma abbiamo capito… - DiMarzio : .@sscnapoli, il DS Giuntoli ha fatto chiarezza sui contatti per #Dybala, Kim e sui movimenti di mercato del club ?… - parteno28211963 : @_softPizza_ Io Tito Napoli e quindi tifo Giuntoli, Starace, Bellini, Adl e anche i bidoni al Konami Training Cente… - LuLuDeRosa0 : RT @sscnapoli: ?? Giuntoli “Costruiremo una squadra di valore, il Napoli è un club virtuoso che vuole vincere” ?? -

Cristiano, 18 luglio 2022 - A chiusura del ritiro di Dimaro non potevano mancare le parole di Cristiano, l'uomo mercato di unche nelle ultime ore ha visto scivolare via il ...Commenta per primo Nel corso di una conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, il ds delCristianoha spiegato il perché non hanno affondato il colpo per Paulo Dybala : 'Pensavamo potesse essere un'opportunità, abbiamo parlato con i suoi agenti ma abbiamo capito che non lo ...Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sono molto attivi sul mercato. Alfredo Pedullà di SportItalia ha fatto chiarezza sulle strategie della società azzurra.Nonostante i 4 acquisti effettuati dalla società azzurra (Olivera, il riscatto di Anguissa, Kvara e il recente Ostigard), i supporter partenopei sono ...