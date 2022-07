Morte ambasciatore Attanasio, “ucciso uno dei presunti killer” (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug – Uno dei presunti killer dell’ambasciatore Luca Attanasio, morto in un agguato in Congo il 21 febbraio 2021, sarebbe stato ucciso nella città di Sale, nel nord della nazione africana. A renderlo noto sono alcuni media locali, citati da Tgcom24. Ricordiamo che nell’agguato, contro un convoglio del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, oltre al diplomatico italiano furono uccisi il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista congolese Mustapha Milambo. Morte Attanasio, chi è il presunto killer ucciso Lo scorso gennaio la polizia del Nord Kivu, provincia nell’est del Congo, annunciò di aver arrestato cinque presunti assassini dell’ambasciatore Attanasio. Secondo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug – Uno deidell’Luca, morto in un agguato in Congo il 21 febbraio 2021, sarebbe statonella città di Sale, nel nord della nazione africana. A renderlo noto sono alcuni media locali, citati da Tgcom24. Ricordiamo che nell’agguato, contro un convoglio del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, oltre al diplomatico italiano furono uccisi il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista congolese Mustapha Milambo., chi è il presuntoLo scorso gennaio la polizia del Nord Kivu, provincia nell’est del Congo, annunciò di aver arrestato cinqueassassini dell’. Secondo ...

