Miccichè: "Musumeci arrogante e sleale, non lo vogliamo" (Di lunedì 18 luglio 2022) Palermo, 18 lug. (Adnkronos) - "Musumeci se ne faccia una ragione, noi non lo vogliamo. Punto. Perché è una persona sleale e arrogante e lo ha dimostrato in diverse occasioni". A parlare con l'Adnkronos è il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, commentando a caldo i dati del sondaggio Euromedia Research che darebbe in netto vantaggio il Governatore siciliano Nello Musumeci alle prossime elezioni regionali di autunno in Sicilia. "Il sondaggio è fatto con un candidato che è tutti i giorni sui giornali e in televisione, ovunque - dice Miccichè, che è anche coordinatore di Forza Italia in Sicilia - Nell'isola il centrodestra vince con qualsiasi candidato, quindi lo ripeto: Musumei se ne faccia una ragione. Noi non lo vogliamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Palermo, 18 lug. (Adnkronos) - "se ne faccia una ragione, noi non lo. Punto. Perché è una personae lo ha dimostrato in diverse occasioni". A parlare con l'Adnkronos è il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco, commentando a caldo i dati del sondaggio Euromedia Research che darebbe in netto vantaggio il Governatore siciliano Nelloalle prossime elezioni regionali di autunno in Sicilia. "Il sondaggio è fatto con un candidato che è tutti i giorni sui giornali e in televisione, ovunque - dice, che è anche coordinatore di Forza Italia in Sicilia - Nell'isola il centrodestra vince con qualsiasi candidato, quindi lo ripeto: Musumei se ne faccia una ragione. Noi non lo...

italiaserait : Elezioni Sicilia, Miccichè: “Musumeci arrogante e sleale, non lo vogliamo” - ledicoladelsud : Miccichè: “Musumeci arrogante e sleale, non lo vogliamo” - fisco24_info : Elezioni Sicilia, Miccichè: 'Musumeci arrogante e sleale, non lo vogliamo': (Adnkronos) - 'Nell'isola il centrodest… - LocalPage3 : Elezioni Sicilia, Miccichè: 'Musumeci arrogante e sleale, non lo vogliamo' - aciapparoni : **FLASH -SICILIA: MICCICHE', 'MUSUMECI ARROGANTE E SLEALE, NON LO VOGLIAMO, SE NE FACCIA RAGIONE'- FLASH** = -