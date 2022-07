'Lidl 2 your career', al via percorso per giovani con contratto di lavoro (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Lidl Italia, catena di supermercati leader nella gdo con una squadra di oltre 20.000 collaboratori e 700 punti vendita nel Paese, lancia 'Lidl 2 your career: studio & lavoro per assistant store manager'. Un progetto pilota, destinato ad essere attivato anche in altri istituti italiani, dove teoria e pratica si incontreranno permettendo ai giovani di prepararsi al meglio per il proprio futuro professionale. Il percorso sarà totalmente finanziato e dal primo giorno i 25 giovani saranno assunti da Lidl Italia con un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Gli studenti percepiranno uno stipendio mensile e avranno accesso ai tanti benefit previsti per i ... Leggi su iltempo (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos/Labitalia) -Italia, catena di supermercati leader nella gdo con una squadra di oltre 20.000 collaboratori e 700 punti vendita nel Paese, lancia ': studio &per assistant store manager'. Un progetto pilota, destinato ad essere attivato anche in altri istituti italiani, dove teoria e pratica si incontreranno permettendo aidi prepararsi al meglio per il proprio futuro professionale. Ilsarà totalmente finanziato e dal primo giorno i 25saranno assunti daItalia con undi apprendistato di alta formazione e ricerca. Gli studenti percepiranno uno stipendio mensile e avranno accesso ai tanti benefit previsti per i ...

Pubblicità

LocalPage3 : 'Lidl 2 your career', al via percorso per giovani con contratto di lavoro - telodogratis : ‘Lidl 2 your career’, al via percorso per giovani con contratto di lavoro - TV7Benevento : 'Lidl 2 your career', al via percorso per giovani con contratto di lavoro - -