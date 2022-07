L' Ema sta valutando il vaccino Covid per i bambini sotto i 5 anni - Esteri - quotidiano net

Pubblicità

matpizzini : RT @markrobots: $BTC: sta provando ad uscire dalla box; attenzione però alle varie resistenze che ho indicato e che potrebbero essere insid… - techpuppet1 : RT @markrobots: $BTC: sta provando ad uscire dalla box; attenzione però alle varie resistenze che ho indicato e che potrebbero essere insid… - Lebonwski___ : RT @markrobots: $BTC: sta provando ad uscire dalla box; attenzione però alle varie resistenze che ho indicato e che potrebbero essere insid… - farci_diego : RT @markrobots: $BTC: sta provando ad uscire dalla box; attenzione però alle varie resistenze che ho indicato e che potrebbero essere insid… - Akira27831558 : RT @markrobots: $BTC: sta provando ad uscire dalla box; attenzione però alle varie resistenze che ho indicato e che potrebbero essere insid… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il parere di, che aprirà la strada a quello dell' Aifa per la messa in commercio in Italia , dovrebbe arrivare a inizio autunno . Già autorizzato negli Usa. Negli Stati Uniti il vaccino Pfizer ...L'Ecdc e l'studiano i numeri delle ultime settimane ed evidenziano che "l'aumento della trasmissione del virus nei gruppi di età più avanzatainiziando a provocare casi gravi", pur non ... L'Ema sta valutando il vaccino Covid per i bambini sotto i 5 anni In autunno l'agenzia europea per il farmaco darà il suo parere su Pfizer. Negli Usa l'uso sugli under 5 è già stato autorizzato: i dati sulla sicurezza ...Dal pop rock al latin pop dei tormentoni estivi: ecco le più belle canzoni di Paola e Chiara, da Amici Come Prima a Vamos A Bailar (Esta Vida Nueva) ...