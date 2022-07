Inter, Gosens tira un sospiro di sollievo: solo affaticamento muscolare (Di lunedì 18 luglio 2022) Piccolo stop per Robin Gosens Apparso poco brillante nella seconda uscita stagionale contro il Monaco, Robin Gosens è stato sostituito nell’Intervallo della sfida contro i francesi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il laterale tedesco ha accusato un piccolo problema fisico: il numero 8 si è sottoposto ad esami medici che hanno evidenziato un affaticamento muscolare. “solo un sovraccarico di lavoro senza conseguenze. È questo l’esito dei controlli effettuati ieri su Robin Gosens dopo la sostituzione nell’Intervallo dell’amichevole di sabato sera con il Monaco a Ferrara, quando il giocatore aveva avvertito un lieve fastidio muscolare. Gli accertamenti hanno escluso ogni problema. Si tratta solo di un ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 18 luglio 2022) Piccolo stop per RobinApparso poco brillante nella seconda uscita stagionale contro il Monaco, Robinè stato sostituito nell’vallo della sfida contro i francesi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il laterale tedesco ha accusato un piccolo problema fisico: il numero 8 si è sottoposto ad esami medici che hanno evidenziato un. “un sovraccarico di lavoro senza conseguenze. È questo l’esito dei controlli effettuati ieri su Robindopo la sostituzione nell’vallo dell’amichevole di sabato sera con il Monaco a Ferrara, quando il giocatore aveva avvertito un lieve fastidio. Gli accertamenti hanno escluso ogni problema. Si trattadi un ...

Pubblicità

Inter : Ecco gli 11 che partiranno dall'inizio in #InterMonaco: ?? 3-5-2 1 Handanovic; 36 @DarmianOfficial, 33 @ddambrosio,… - Inter : Ehi, Robin, hai delle novità per noi? ?? #ForzaInter #Gosens - Inter : Ecco gli 11 che partiranno dall'inizio in #LuganoInter : ?? 3-5-2 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 47 Fontanarosa, 36 Da… - joker_vinc8 : Questo è il primo di un'annata dura. Reputo #Marotta ancora il miglior dirigente in Italia, ma purtroppo cona situa… - Erik_4000 : @Bubu_Inter sulla tenuta fisica di Gosens nn mi fido va preso kostic ma non lo prenderanno purtroppo -