Inter, Gazzetta: "Sanchez e non solo tengono d'ostaggio il mercato interista"

Inter, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta Dello Sport oggi la squadra Inter si è vista sfumare il colpo Dybala, per colpa delle cessioni mancate oggi. "Sul fatto che Alexis Sanchez e Milan Skriniar non saranno a disposizione di Simone Inzaghi per la stagione 2022-23 non sembrano ormai esserci grossi dubbi. Da una parte un esubero dallo stipendio ingombrante, dall'altro un doloroso ma necessario sacrificio in un'ottica di sostenibilità economica nella sessione di calciomercato. Finché però non arrivano le relative firme – sulla risoluzione consensuale e sul contratto del Psg -, le operazioni in uscita non possono essere considerate come concluse. Il punto fondamentale, in questo scenario, è che i rallentamenti sull'uscio comportano inevitabilmente delle lungaggini all'ingresso del ...

