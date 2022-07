Guidare una supercar: quando il sogno diventa realtà (Di lunedì 18 luglio 2022) (Milano, 18 Luglio 2022) - Milano, 18 Luglio 2022 - Guidare un bolide in pista è sempre stato il sogno di tutti gli appassionati di motori. Un sogno irraggiungibile fino a ieri, ma che ora è però possibile realizzare. Da oggi infatti grazie a Rse Italia ( www.Rseitalia.it ) si possono acquistare giri in pista sui maggiori circuiti italiani, sui migliori bolidi del momento. Parliamo di modelli come Ferrari, Lamborghini, ma anche Porsche, Alfa Giulia Quadrifoglio, la Nissan GTR e molte altre supercar. Tutte queste auto ora, per la felicità di tanti appassionati, sono a portata di mano, facilmente prenotabili online, sui circuiti più prestigiosi d'Italia, come Imola, Mugello, Vallelunga o Misano. Guidare una supercar, Ferrari, Porsche o Lamborghini a prezzi accessibili Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) (Milano, 18 Luglio 2022) - Milano, 18 Luglio 2022 -un bolide in pista è sempre stato ildi tutti gli appassionati di motori. Unirraggiungibile fino a ieri, ma che ora è però possibile realizzare. Da oggi infatti grazie a Rse Italia ( www.Rseitalia.it ) si possono acquistare giri in pista sui maggiori circuiti italiani, sui migliori bolidi del momento. Parliamo di modelli come Ferrari, Lamborghini, ma anche Porsche, Alfa Giulia Quadrifoglio, la Nissan GTR e molte altre. Tutte queste auto ora, per la felicità di tanti appassionati, sono a portata di mano, facilmente prenotabili online, sui circuiti più prestigiosi d'Italia, come Imola, Mugello, Vallelunga o Misano.una, Ferrari, Porsche o Lamborghini a prezzi accessibili Il ...

