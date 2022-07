Gazzetta – Napoli, è finita con Mertens! Spalletti lo saluta: ‘È andato via’ | Primapagina (Di lunedì 18 luglio 2022) 2022-07-17 15:00:21 Arrivano conferme dalla rosea: “Alcuni calciatori sono andati via e portano con sé delle cose. Gente come Ospina, Ghoulam, Koulibaly, Mertens e Insigne portano con sé molte cose”. Sono praticamente parole d’addio, di chiusura definitiva quelle di Luciano Spalletti ieri nella presentazione della squadra a Dimaro. Parole che rappresentano un saluto finale a Dries Mertens, con la storia tra il Napoli e il belga che dopo otto anni è essere giunta definitivamente al termine. LE TRATTATIVE – Il contratto di Mertens è scaduto lo scorso 30 giugno e non c’è stato alcun rinnovo. C’è stata una lunga evoluzione delle cose, a partire dallo scorso 26 aprile quando il presidente De Laurentiis andava a casa del giocatore. Un incontro, un primo passo che sembrava potesse portare ad un prosieguo insieme. Sensazioni fortificate dall’ultimo tweet a ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 18 luglio 2022) 2022-07-17 15:00:21 Arrivano conferme dalla rosea: “Alcuni calciatori sono andati via e portano con sé delle cose. Gente come Ospina, Ghoulam, Koulibaly, Mertens e Insigne portano con sé molte cose”. Sono praticamente parole d’addio, di chiusura definitiva quelle di Lucianoieri nella presentazione della squadra a Dimaro. Parole che rappresentano un saluto finale a Dries Mertens, con la storia tra ile il belga che dopo otto anni è essere giunta definitivamente al termine. LE TRATTATIVE – Il contratto di Mertens è scaduto lo scorso 30 giugno e non c’è stato alcun rinnovo. C’è stata una lunga evoluzione delle cose, a partire dallo scorso 26 aprile quando il presidente De Laurentiis andava a casa del giocatore. Un incontro, un primo passo che sembrava potesse portare ad un prosieguo insieme. Sensazioni fortificate dall’ultimo tweet a ...

