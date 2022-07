Covid in Toscana: 15 morti con età media di 76 anni, oggi 18 luglio. E 1.162 nuovi contagi (Di lunedì 18 luglio 2022) E' di nuovo alto il numero dei morti per coronavirus, in Toscana, oggi 18 luglio 2022: è salito a 15. Si tratta di 8 donne e 7 uomini con età media di 76 anni. Mentre sono in calo (ma probabilmente per la coincidenza con il week end) i nuovi contagiati: 1.162 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 18 luglio 2022) E' di nuovo alto il numero deiper coronavirus, in182022: è salito a 15. Si tratta di 8 donne e 7 uomini con etàdi 76. Mentre sono in calo (ma probabilmente per la coincidenza con il week end) iati: 1.162 L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Covid: giudice reintegra la psicologa sospesa: 'Il vaccino è invasivo nel Dna. Non può essere costretta, può altera… - MediasetTgcom24 : Firenze, giudice reintegra psicologa no vax: 'Vaccino invade Dna, non si può imporre obbligo' #pistoia #novax… - GazzChianti : COVID-19 - I ricoverati nei reparti Covid della Toscana sfiorano quota 800. I ricoverati sono 791 (15 in più rispet… - VeganKiki : RT @Silvana_demari: Il dibattito sui sieri genici sperimentali (impropriamente definiti “vaccini anti-Covid”) è stato riaperto in Toscana… - graziellarusso2 : RT @Silvana_demari: Il dibattito sui sieri genici sperimentali (impropriamente definiti “vaccini anti-Covid”) è stato riaperto in Toscana… -