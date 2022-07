(Di lunedì 18 luglio 2022) Sta suscitando molti commenti e polemiche sul web, untoin cui si vedono alcuni poliziottiesi controllare, per strada, con le pistole spianate, due persone. Uno di questi è ...

Pubblicità

fisco24_info : Controllo polizia a calciatore Milan, il video diventa virale: Polemiche web, 'razzismo'. Questura, corrispondeva a… - napolimagazine : MILAN - Controllo della polizia a Bakayoko, il video diventa virale - milanmagazine_ : MILAN - Controllo della polizia a Bakayoko, il video diventa virale - apetrazzuolo : MILAN - Controllo della polizia a Bakayoko, il video diventa virale - glooit : Controllo polizia a calciatore Milan, il video diventa virale leggi su Gloo -

Agenzia ANSA

Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono al lavoro gli uomini dellalocale di Trani, ... probabilmente dopo aver toccato il cordolo della pista ciclabile, il 47enne ha perso il..."Sono commenti fuori luogo - spiegano in Questura - ilè scattato perché Bakayoko e l'... Secondo quanto precisato dalladi Stato, infatti, la notte precedente c'erano state risse, ... Controllo polizia a calciatore del Milan, video diventa virale Numerose irregolarità riscontrate al locale La polizia e la polizia locale di Jesi hanno eseguito un controllo amministrativo presso un noto ristorante sito nelle campagne di Jesi. Nell’ambito di tale ...Serata movimentata quella di ieri a Trastevere dove un uomo di 38 anni, con precedenti, è finito in arresto. Poco prima peraltro il 38enne si era reso protagonista di una lite con un’altra persona fin ...