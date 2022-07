Brindisi, mamma fa bere un mix di detersivi a suo figlio e poi si getta dal balcone: le ultime (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono ancora poche le informazioni che arrivano questa mattina dalla provincia di Brindisi. Stando a quanto riferiscono i media locali, questa mattina, una donna di 41 anni, ha fatto ingerire qualche sostanza al figlio di sei anni, probabilmente un mix di detersivi, e poi si è lanciata dal terzo piano della sua casa. E’ accaduto questa mattina – lunedì 18 luglio – in una via del centro abitato di Francavilla Fontana. La donna, una 41enne, è stata portata dal 118 all’ospedale Perrino di Brindisi. Non sono state diffuse almeno per ora, notizie sulle sue condizioni di salute. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Francavilla Fontana. Fa bere un mix di sostanze a suo figlio e poi si getta dal balcone Il dramma si è consumato intorno alle 8. La ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono ancora poche le informazioni che arrivano questa mattina dalla provincia di. Stando a quanto riferiscono i media locali, questa mattina, una donna di 41 anni, ha fatto ingerire qualche sostanza aldi sei anni, probabilmente un mix di, e poi si è lanciata dal terzo piano della sua casa. E’ accaduto questa mattina – lunedì 18 luglio – in una via del centro abitato di Francavilla Fontana. La donna, una 41enne, è stata portata dal 118 all’ospedale Perrino di. Non sono state diffuse almeno per ora, notizie sulle sue condizioni di salute. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Francavilla Fontana. Faun mix di sostanze a suoe poi sidalIl dramma si è consumato intorno alle 8. La ...

Pubblicità

tusciaweb : Mamma fa bere detersivo al figlio di 6 anni poi si butta del terzo piano Brindisi - Mamma fa bere detersivo al fig… - leonida43725055 : RT @fanpage: Una donna di 41 anni avrebbe fatto bere il detersivo al suo figlioletto di 6 anni, per poi lanciarsi dal terzo piano. Entrambi… - fanpage : Una donna di 41 anni avrebbe fatto bere il detersivo al suo figlioletto di 6 anni, per poi lanciarsi dal terzo pian… - LaGazzettaWeb : Francavilla Fontana (Br), tenta di avvelenare il figlio di 6 anni e si lancia dal balcone: mamma in ospedale - VPrivaci : @Marinaiopercaso No, è stato umberto a scappare da Brindisi. Ne sono certa anche perché mia mamma era di Brindisi e… -