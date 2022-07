Pubblicità

Pall_Gonfiato : #Bosco durissimo: “Feccia di #tifosi #interisti a Ferrara e #Agnelli prova affetto per l’#Inter” -

La Pressa

Miserabiledi spine". Si è decisa a aprire il suo diario poetico, cosa l'ha spinta "Forse è ... Per me fuper la chiusura monastica che ho percepito, che ho un po' subito. Il legame con ...Solo un mese fa ho terminato ilcorso per diventare carceriere. Là ho imparato a sparare ... infatti, si vedono le maestose montagne ricoperte dalla macchia del. Là si metteranno in ... Eccidio dei Boschi di Ciano: storia dell'orrore nazifascista Le fiamme stanno divorando ettari di bosco e campagne in Portogallo. Una situazione che sta mettendo a dura prova la macchina antincendio. Ieri è stato uno dei giorni peggiori: registrati 69 roghi in.“Oltre all’atavico problema relativo alla carenza d’organico degli agenti della Polizia penitenziaria, operativi presso il carcere Don Bosco di Pisa - ...