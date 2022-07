Boris Johnson in versione “Top Gun” sfreccia nei cieli inglesi a bordo di un jet da combattimento: il video (Di lunedì 18 luglio 2022) Boris Johnson in versione “Top Gun” sfreccia nei cieli inglesi. Il premier uscente vola nella cabina di pilotaggio di un jet da combattimento Typhoon della Raf Coningsby nel Lincolnshire. Il video è stato diffuso su YouTube dal canale ufficiale di Downing Street. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022)in“Top Gun”nei. Il premier uscente vola nella cabina di pilotaggio di un jet daTyphoon della Raf Coningsby nel Lincolnshire. Ilè stato diffuso su YouTube dal canale ufficiale di Downing Street. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

