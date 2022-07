Bayern, Lewandowski la cessione più ricca di sempre (Di lunedì 18 luglio 2022) Robert Lewandowski è un nuovo attaccante del Barcellona. Dopo mesi di indiscrezioni il centravanti polacco si è ufficialmente trasferito al club catalano, che ha sborsato cifre importanti per una società con una situazione economico-finanziaria complicata, mitigata da una serie di operazioni extra campo. Secondo quanto riporta la stampa sportiva internazionale, il Barça verserà 45 milioni Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 18 luglio 2022) Robertè un nuovo attaccante del Barcellona. Dopo mesi di indiscrezioni il centravanti polacco si è ufficialmente trasferito al club catalano, che ha sborsato cifre importanti per una società con una situazione economico-finanziaria complicata, mitigata da una serie di operazioni extra campo. Secondo quanto riporta la stampa sportiva internazionale, il Barça verserà 45 milioni Calcio e Finanza.

Pubblicità

_Morik92_ : Il #Bayern, forte dei 45mln (+5 di bonus) che incasserà per #Lewandowski, sferrerà una nuova offensiva per #deLigt.… - DiMarzio : .@FCBayern: Oliver #Kahn conferma il passaggio di #Lewandowski al @FCBarcelona #calciomercato - GiovaAlbanese : Il passaggio di #Lewandowski al #Barcellona può dare al #Bayern il margine economico necessario per operare il rila… - CalcioFinanza : #BayernMonaco, #Lewandowski al Barça diventa la cessione più ricca di sempre: superato Douglas Costa alla #Juventus… - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Bayern, Lewandowski la cessione più ricca di sempre: Robert Lewandowski è un nuovo attaccante… -