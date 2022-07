ATP Amburgo 2022, Lorenzo Musetti supera Dusan Lajovic in rimonta e stacca il pass per il secondo turno (Di lunedì 18 luglio 2022) Vittoria convincente di Lorenzo Musetti nel primo turno dell’ATP 500 di Lorenzo Musetti. Il tennista carrarese è riuscito ad imporsi in rimonta su Dusan Lajovic con il punteggio di 6-7 7-6 6-3, rimanendo incollato alla sfida per un’ora e mezza e mettendo il turbo dal tie-break del secondo set, dominando poi la sfida fino al momento di servire per il match in cui riesce a tirarsi fuori dalle sabbie mobili di un 15-40 sul 5-3 in suo favore che sarebbe potuto essere una brutta botta al morale. Se dobbiamo parlare di sensibilità di tocco, le differenze tra i due non sono così marcate. L’unico, piccolo problema per l’azzurro è l’abitudine consolidata di giocare con i piedi parecchio lontani dalla rete, costringendolo a correre parecchio. E ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) Vittoria convincente dinel primodell’ATP 500 di. Il tennista carrarese è riuscito ad imporsi insucon il punteggio di 6-7 7-6 6-3, rimanendo incollato alla sfida per un’ora e mezza e mettendo il turbo dal tie-break delset, dominando poi la sfida fino al momento di servire per il match in cui riesce a tirarsi fuori dalle sabbie mobili di un 15-40 sul 5-3 in suo favore che sarebbe potuto essere una brutta botta al morale. Se dobbiamo parlare di sensibilità di tocco, le differenze tra i due non sono così marcate. L’unico, piccolo problema per l’azzurro è l’abitudine consolidata di giocare con i piedi parecchio lontani dalla rete, costringendolo a correre parecchio. E ...

