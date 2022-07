Aria condizionata in auto, multe fino a 444 euro: quando si rischia (Di lunedì 18 luglio 2022) Accendere l’Aria condizionata in macchina non sempre è consentito. In alcuni casi, il condizionatore della vettura deve rimanere spento. Pena multe fino a 444 euro. Il codice della strada parla chiaro: è vietato tenere acceso il motore ad auto ferma o in sosta per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 18 luglio 2022) Accendere l’in macchina non sempre è consentito. In alcuni casi, il condizionatore della vettura deve rimanere spento. Penaa 444. Il codice della strada parla chiaro: è vietato tenere acceso il motore adferma o in sosta per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

SkyTG24 : Aria condizionata in auto, multe fino a 444 euro: ecco quando si rischia - Martina95190659 : RT @TristanoQuaglia: Ma ve le ricordate le Dragate 'bisogna scegliere tra la pace e l’aria condizionata' e 'se non ti vaccini ti ammali e m… - elvise1657 : @TeresaMelani12 Questo sarà il titolo di apertura dei tg nazionali oggi seguita dal sempre verde anziani vadano nei… - phildancefc : RT @TristanoQuaglia: Ma ve le ricordate le Dragate 'bisogna scegliere tra la pace e l’aria condizionata' e 'se non ti vaccini ti ammali e m… - trashaddct : Sono in pullman da due ore, ho dimenticato la giacca e io mio destino ormai è morire ibernata. Perché mettono l’aria condizionata così?!?? -