TS – “Difesa? Spero di chiudere presto la trattativa”

FERRARA – Simone Inzaghi ha commentato il 2-2 contro il Monaco nella seconda amichevole della pre-stagione nerazzurra disputata questa volta allo Stadio Mazza di Ferrara. Ai microfoni si Sportitalia il tecnico dell'Inter ha dichiarato: "Sono molto soddisfatto, perché sono partite che ti fanno crescere. Ho chiesto dei sacrifici ai miei calciatori, da D'Ambrosio a Dimarco, in Difesa siamo contati. Ma i ragazzi hanno risposto presente e sono molto contento". Inzaghi : "Difesa? Spero di chiudere presto" Sul tema mercato Inzaghi non nasconde il colpo Bremer in dirittura d'arrivo: "Ho dei dirigenti bravissimi, per la Difesa c'è in corso una trattativa importante e io sto ...

