Tabellone Wta Losanna 2022 | Collins e Bencic guidano il seeding | ci sono Bronzetti e Paolini

(Di domenica 17 luglio 2022) Ilprincipale del torneo Wta 250 di, in programma dall’11 al 17 luglio. Una top ten ai nastri di partenza, vale a dire Danielle, ma gli occhi saranno tutti puntati sulla beniamina di casa Belinda. Per i nostri colori al via anche Jasminee Lucia, con quest’ultima che proprio nel torneo svizzero lo scorso anno raggiunse il suo primo bel risultato a livello di circuito maggiore. E’ arrivato invece all’ultimo momento il forfait di Camila Giorgi. ILCOMPLETO FINALE Martic b. (Q) Danilovic 6-4 6-2 SEMIFINALI (Q) Danilovic b. Potapova 6-3 6-2 Martic b. (6) Garcia 6-4 1-6 6-3 QUARTI DI FINALE (Q) Danilovic b. (WC) Waltert 6-4 4-6 7-6(5) Potapova b. Niemeier 6-4 6-2 (6) Garcia b. (4) Sorribes ...

Ilsuperbo89 : Purtroppo ha pescato male Errani. Già il derby con Cocciaretto è complicatissimo,idem il 2° turno eventuale con Gar… - livetennisit : WTA 250 Palermo: Sorteggiato il Tabellone Principale. Martina Trevisan n.1 del seeding. Derby Errani vs Cocciaretto - OA_Sport : WTA Palermo 2022: sei azzurre in tabellone con Martina Trevisan prima testa di serie. Subito il derby Errani-Coccia… - vincenzoarmetta : Sorteggiato il tabellone principale del wta Palermo spiccano due match interessanti il derby errani-cocciaretto e l… - sportface2016 : #WtaPalermo, il tabellone principale: #Trevisan guida il seeding -

... impianto dotato di un Centrale con tetto retrattile (per la prima volta combined con un250). ... in appena 67 minuti di gioco, dal tedesco Marko Topo , n.594 del ranking, ingrazie ad ......Muhmmad (168 della classifica) e per la siciliana Dalila Spiteri (550), eliminata sempre in 2 set (6 - 2 6 - 3) dalla spagnola Marina Bassols Ribera (226), entrata quale alternate in... WTA Amburgo, il tabellone: comandano Kontaveit e Kasatkina Il grass britannico ha sorriso alla marchigiana, a segno per 6 - 4 6 - 3 contro la padrona di casa Sonay Kartal. Negli ottavi di ...Luca Nardi e Riccardo Bonadio sono approdati al turno decisivo delle qualificazioni dell’“Hamburg European Open”, torneo ATP 500 con un montepremi ...