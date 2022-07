Psg, Ekitike:' Ho scelto col cuore, so di poter giocare qui' (Di domenica 17 luglio 2022) Il nuovo acquisto del Psg, Hugo Ekitike, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul sito del club: "Sono veramente emozionato e orgoglioso... Leggi su calciomercato (Di domenica 17 luglio 2022) Il nuovo acquisto del Psg, Hugo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul sito del club: "Sono veramente emozionato e orgoglioso...

Pubblicità

Torrenapoli1 : UFFICIALI - #Ekitike dal Reims al Psg in prestito (riscatto a 30M) - il difensore centrale Unai #Nunez (25) dall’A… - fabiofava11 : sembra passato colpevolmente sotto silenzio, invece l'acquisto di Hugo #Ekitike da parte del PSG è molto più che in… - LucaParry85 : Ekitike arriva in prestito al psg Con obbligo di riscatto al 30 giugno Come dicevo il psg deve limare i fondi per l… - news_modena : Calciomercato Sassuolo: il PSG ufficializza Ekitike, si allontana Scamacca - PSGRelay : RT @CanaleSassuolo: #Calciomercato #Sassuolo: il #PSG ufficializza #Ekitike, si allontana #Scamacca -