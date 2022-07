Kim Min-jae, il Rennes non chiude: Napoli ancora in corsa (Di domenica 17 luglio 2022) per il centrale sudcoreano del Fenerbace Novità importanti per il futuro di Kim Min-jae. Come riportato da Sky Sport il centrato sudcoreano è stato individuato dal Napoli come possibile sostituto di Koulibaly. Sul giocatore del Fenerbace c’è però da tempo anche il Rennes. I francesi non sono riusciti a chiudere la trattativa e adesso il Napoli, dopo i blitz a Istanbul dei giorni scorsi, può rientrare in piena corsa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022) per il centrale sudcoreano del Fenerbace Novità importanti per il futuro di Kim Min-jae. Come riportato da Sky Sport il centrato sudcoreano è stato individuato dalcome possibile sostituto di Koulibaly. Sul giocatore del Fenerbace c’è però da tempo anche il. I francesi non sono riusciti are la trattativa e adesso il, dopo i blitz a Istanbul dei giorni scorsi, può rientrare in piena. L'articolo proviene da Calcio News 24.

