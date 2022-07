Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati in gran segreto? Il gossip

(Di domenica 17 luglio 2022) Bensi? I media americani, a partire da TMZ necerti:e Bensi. Secondo la stampa locale la cantante e l’attore si sarebbero uniti in matrimonio, ma il tutto si sarebbe svolto in. Ecco quanto emerso dal sito, come avevamo L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

fraversion : secondo TMZ Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati. A Las Vegas. Avanguardia pura, eh. - Novella_2000 : Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati in gran segreto - livelifeVale : RT @LaFrancisella: DOPO 18 ANNI JENNIFER LOPEZ E BEN AFFLECK CE L'HANNO FATTA A SPOSARSI #jerù - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati: i loro nomi sui registri del Nevada - RegalinoV : Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati a Las Vegas: tutti i dettagli -

Stavolta sembra proprio vero: Ben Affleck esi sono sposati. Almeno stando a quel che compare su un documento matrimoniale sui registri online della contea di Clark, in Nevada, secondo il quale la coppia avrebbe celebrato le ...e Ben Affleck si sono sposati , in gran segreto a Las Vegas. La coppia ha tenuto nascoste le nozze fino all'ultimo minuto, ed è stato il sito americano di gossip TMZ a svelare data e ...Il sito americano TMZ lancia la notizia: Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati in Nevada, tre mesi dopo essersi ri-fidanzati.A riportare la notizia TMZ, confermata da fonti vicine a Ben Affleck e Jennifer Lopez: i due si sarebbero sposati in gran segreto a Las Vegas ...