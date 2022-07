(Di domenica 17 luglio 2022) Specchio dedica un articolo alla corretta alimentazione dei calciatori in. È opportuno fare 5al: colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena, per un apporto di calorie ben preciso: “da carboidrati (58%), da proteine (16-18%), senza esagerare con la loro assunzione, poiché non è vero che più si assumono proteine più i muscoli si sviluppano, e da grassi (24-26%)”. Le esigenze nutrizionali variano da giocatore a giocatore in base all’età, al peso e alla statura, oltre che al ruolo che viene ricoperto in campo. “Se si disputa, ad esempio, unaa livello agonistico, i classici 90 minuti di tempo (più i recuperi), percorrendo 6-7 km di campo (e molti professionisti arrivano perfino a farne 10 e oltre), si possonore anche 12-15 kcal per chilo ora, cioè tra le 900 e 1.000 ...

Pubblicità

napolista : “In partita un calciatore di 75 kg consuma circa 1.080 chilocalorie. In ritiro servono 5 pasti al giorno” Su Specc… - VoceGiallorossa : ??Gli aggiornamenti sul futuro di Paulo Dybala: Mourinho ha chiamato il calciatore prima della partita #ASRoma… - mmpbowen : @zod_dark @mirkosavona @EmanueleBottoni @SimoneCristao @RafaeLeao7 Peccato che lui sia uno scattista dei 100mt a di… - aletullo22 : @enricocamelio Ma quale partita??? Bremer è da sempre un calciatore dell’Inter ?????? - IriBech : @tonyxofan @cardylove2000mh Scusatemi se mi inserisco, ma Ibra in quella Europa League ha inciso veramente poco, se… -

IlNapolista

Ma il mancato assalto alanche da parte di club esteri, si spiega soltanto in un modo: ... pur consapevole che, almeno per adesso, lasi gioca sul tavolo dei soldi e delle ...... la conduttrice televisiva èper le vacanze verso la Tanzania insieme ai suoi figli ed a ... nemmeno quando era ancora unin attività. francesco totti ilary blasi "In partita un calciatore di 75 kg consuma circa 1.080 chilocalorie. In ritiro servono 5 pasti al giorno" - ilNapolista Dopo i colpi Di Maria e Pogba e l’investimento futuro su Cambiaso, nel frattempo già girato al Bologna, continua a tenere banco in casa Juventus il calciomercato. E’ stata indubbiamente questa passata ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...