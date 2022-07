Il circolo dei mondiali su Rai1: tutto sul programma condotto da Alessandra De Stefano (Di domenica 17 luglio 2022) Da lunedì 21 novembre a domenica 18 dicembre 2022 andranno in scena i mondiali di Calcio in Qatar che appassioneranno tantissimi tifosi di questo sport. Ad accompagnare questa edizione della competizione sportiva più famosa al mondo ci sarà un nuovo programma su Rai1. Scopriamo dunque tutto quello che si conosce per ora del programma grazie all'anteprima di TVBlog.it. Il nuovo show dedicato ai mondiali di Calcio prende spunto dal successo de 'Il circolo degli anelli' Il programma Il circolo dei mondiali è nato prendendo spunto dal circolo degli anelli, trasmissione ideata e condotta da Alessandra De Stefano, con la partecipazione di Sara Simeoni e Jury Chechi. Questo ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 17 luglio 2022) Da lunedì 21 novembre a domenica 18 dicembre 2022 andranno in scena idi Calcio in Qatar che appassioneranno tantissimi tifosi di questo sport. Ad accompagnare questa edizione della competizione sportiva più famosa al mondo ci sarà un nuovosu. Scopriamo dunquequello che si conosce per ora delgrazie all'anteprima di TVBlog.it. Il nuovo show dedicato aidi Calcio prende spunto dal successo de 'Ildegli anelli' IlIldeiè nato prendendo spunto daldegli anelli, trasmissione ideata e condotta daDe, con la partecipazione di Sara Simeoni e Jury Chechi. Questo ...

