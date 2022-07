Harry Maguire si apre sul difficile 2021 22

Leggi su justcalcio

(Di domenica 17 luglio 2022) 2022-07-17 19:19:43 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:si è aperto sulla dura campagna/22 sua e del Manchester United. Il Manchester United è crollato verso il totale di punti più basso nella storia della Premier League la scorsa stagione. Per quanto riguarda, è stato pesantemente criticato dai fan per le sue esibizioni in rosso, con la sua forma che lo vedeva persino fischiato dai fedeli inglesi in alcune occasioni. Ora, parlando del tour pre-stagionale dello United, il difensore ha parlato delle sue lotte della stagione precedente. “L’anno scorso è stata sicuramente una battuta d’arresto per me stesso nel mio percorso professionale, ma ora è alle nostre spalle”, ha detto il nazionale inglese ai ...