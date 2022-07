Foster su Capello | “Tutti abbiamo pensato fosse una testa di c… ”

Leggi su sportface

(Di domenica 17 luglio 2022) Bennon usa giri di parole per ricordare i tempi di Fabiocome ct dell’Inghilterra. Negli aneddoti raccontati in un’intervista a Sportbible, l’ex portiere ha ricordato il giorno in cui il tecnico friulano tolse il pallone dai piedi di Beckham. “Si stava divertendo a giocare a due tocchi con un compagno.se ne accorse, si diresse verso Becks con uno sguardo arrabbiato e gli sequestrò il pallone – le sue parole – Comei miei compagni, ho provato stupore e sconcerto. Ci siamochiesti il perché di un gesto del genere. Capisco il bisogno di essere severi ma non ho capito il senso di quell’azione. Sono le classiche situazioni in cuipensano “Chedi c….”. SportFace.