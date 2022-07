Atp e Wta Amburgo 2022, programma e orari di lunedì 18 luglio con Musetti (Di domenica 17 luglio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp 500 di Amburgo 2022, in riferimento alla giornata di lunedì 18 luglio. In campo Lorenzo Musetti, giovane e talentuoso italiano di scena sul Campo M1; l’atleta di Carrara dovrà vedersela con il serbo Dusan Lajovic, quest’ultimo pronto a far valere la sua maggiore esperienza a questo livello. Sul Centrale, occhi puntati sul confronto tra Botic Van de Zandschulp e Alejandro Davidovich Fokina, due ottimi esponenti del circuito maggiore. Di seguito tutti i match di giornata. ORDINE DI GIOCO ATP 500 Amburgo 2022 (LUNEDI 18 luglio) CENTER COURT dalle ore 11.00 – (5) Van de Zandschulp vs Davidovich Fokina a seguire – (Q) Topo vs Molcan non prima delle ore 14.30 – (Q) Carle ... Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Il, glie l’ordine di gioco dell’Atp 500 di, in riferimento alla giornata di18. In campo Lorenzo, giovane e talentuoso italiano di scena sul Campo M1; l’atleta di Carrara dovrà vedersela con il serbo Dusan Lajovic, quest’ultimo pronto a far valere la sua maggiore esperienza a questo livello. Sul Centrale, occhi puntati sul confronto tra Botic Van de Zandschulp e Alejandro Davidovich Fokina, due ottimi esponenti del circuito maggiore. Di seguito tutti i match di giornata. ORDINE DI GIOCO ATP 500(LUNEDI 18) CENTER COURT dalle ore 11.00 – (5) Van de Zandschulp vs Davidovich Fokina a seguire – (Q) Topo vs Molcan non prima delle ore 14.30 – (Q) Carle ...

