Atletica | Zaynab Dosso vola in semifinale ai Mondiali L’azzurra prosegue la corsa sui 100 metri

(Di domenica 17 luglio 2022)si è qualificata alle semifinali dei 100ai2022 dileggera.ha destato una bella impressione sulla pista di Eugene (Oregon, USA), scattando dalla sempre scomoda prima corsia. L’emiliana ha concluso la propria fatica con il tempo di 10.26 (0,2 m/s di vento a favore), destando un’ottima impressione: bella uscita dai blocchi di partenza, ottima accelerazione e buona tenuta nel finale, dove non si è disunita ed è rimasta concentrata per inseguire uno degli obiettivi della stagione. La 22enne aveva iniziato la stagione all’aperto correndo un superbo 11.19, fermandosi ad appena 11.14 centesimi dal record italiano di Manuela Levorato, ma nelle uscite successive aveva faticato a esprimersi al meglio e sembrava quasi in calando di condizione ...