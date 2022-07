Vigili del fuoco colpiti con le palline da golf mentre spengono un incendio: è caccia ai responsabili (Di sabato 16 luglio 2022) C'è rabbia tra i Vigili del fuoco , che denunciano di essere stati colpiti con delle palline da golf mentre spegnevano un incendio in una riserva naturale. Il fatto è accaduto venerdì sera mentre i ... Leggi su leggo (Di sabato 16 luglio 2022) C'è rabbia tra idel, che denunciano di essere staticon delledaspegnevano unin una riserva naturale. Il fatto è accaduto venerdì serai ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto di 3.2 gradi Richter è stata registrata a Tramonti di Sopra (#Pordenone). Non si segnala… - Agenzia_Ansa : Incendio a Roma e la grande nube nera, l'area degli autodemolitori vista dall'alto. Le immagini riprese dal drone.… - enpaonlus : Salvato dai Vigili del Fuoco e dai volontari ENPA e’ adesso al sicuro nel gattile di Conegliano. I proprietari risc… - GINA32451015 : RT @Animal_Genocide: Un cane e un gatto sono morti in un incendio scoppiato in un appartamento a Roma. A scatenare il rogo, secondo i primi… - RadioGoldAl : Vasto incendio di sterpaglie a Viguzzolo: tre squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro -