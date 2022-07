Verona: Maestrelli e "Ceck" a caccia della finale (Di sabato 16 luglio 2022) Nelle semifinali del Challenger in terra veneta il 19enne pisano affronta l'austriaco Ofner: per il 29enne palermitano c'è l'argentino Cachin, primo favorito del seeding. Nel doppio titolo a Vavassori ed al venezuelano Martinez Leggi su federtennis (Di sabato 16 luglio 2022) Nelle semifinali del Challenger in terra veneta il 19enne pisano affronta l'austriaco Ofner: per il 29enne palermitano c'è l'argentino Cachin, primo favorito del seeding. Nel doppio titolo a Vavassori ed al venezuelano Martinez

andreatifainter : @FiorinoLuca ciao Luca, due parole su Maestrelli? Ho avuto modo di seguirlo sta settimana a Verona - dopo che avevo… - livetennisit : Da Verona: Il resoconto di giornata con il programma di domani. Maestrelli elimina Cobolli. Bene Marco Cecchinato - federtennis : ???? Tre italiani raggiungono la semifinale nel circuito #ATP Challenger! ?? Iasi #Darderi 4-6 7-6 6-4 Lehecka ??Vero… - Ilsuperbo89 : #Maestrelli ha battuto in modo perentorio Cobolli, a Verona. Non che sconfiggere il romano oggigiorno sia sorprende… - TuttocalcioS : Dando uno sguardo ai #challenger abbiamo una grandissima sorpresa. Luciano #Darderi ???? in terra rumena batte 4-6 7-… -