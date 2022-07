Una Vita anticipazioni: Felipe è in guerra… (Di sabato 16 luglio 2022) Una Vita anticipazioni, Felipe è in guerra…l’Alvarez-Hermoso scopre la verità: ecco cosa succede nella nuova puntata. La situazione ad Acaçias è pronta ancora una volta ad infiammarsi in vista del week end. Nelle scorse puntate, abbiamo assistito alla rottura fra David e Aurelio; l’Exposito si è innamorato di Valeria e non sopporta più la messa L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 16 luglio 2022) Unaè inl’Alvarez-Hermoso scopre la verità: ecco cosa succede nella nuova puntata. La situazione ad Acaçias è pronta ancora una volta ad infiammarsi in vista del week end. Nelle scorse puntate, abbiamo assistito alla rottura fra David e Aurelio; l’Exposito si è innamorato di Valeria e non sopporta più la messa L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

robertosaviano : Oggi scopro che non sei immortale. Ma sei riuscito a ingannare la morte: costruire una possibilità di giustizia nel… - repubblica : È morto Eugenio Scalfari, il fondatore di Repubblica. Una vita da giornalista patriarca [di Simonetta Fiori] - fattoquotidiano : Un’auto che a causa del malore del conducente, poi ritrovato senza vita nell’abitacolo, invade la corsia opposta e… - CarieriF : RT @RobesSimon: Lo schifoso coro di prefiche per il Rettile golpista naziliberista più schifoso che l’Italia abbia mai avuto Una marea di m… - Marco1999Busa : RT @liliaragnar: Si guardano bene dal dire che i danni riguardano anche tutta una vita bastardi 'miocardite lieve' non esiste -