Ultime Notizie Roma del 16-07-2022 ore 13 | 10

(Di sabato 16 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitalini studio resta sospeso processi 4007 GTI usati di aver sequestrato torturato è ucciso Giulio regeni nel 2016 al Cairo lo ha deciso la prima sezione penale della Corte di Cassazione che dichiarato inammissibile ricorso della procura dicontro la decisione del Gup del 11 aprile scorso ha disposto la sospensione del procedimento disponendo nuove ricerche degli imputati e poi notificare gli atti assolti per non aver commesso il fatto i coniugi Mottola il figlio Marco accusati dell’omicidio Serena mollicone la diciottenne di arte uccisa 21 anni fa così hanno deliberato i giudici della Corte d’Assise di Cassino Dopo circa 10 ore di camera di consiglio Ascolti anche Vincenzo quatrale all’epoca vice maresciallo è accusato ...

Pubblicità

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - cn1926it : Scambio di documenti in corso, lunedì #Ostigard sarà un calciatore del #Napoli – KKN - GianfrancoTito8 : @miki_cr01 Dalle notizie delle ultime ore De Ligt potrebbe rimanere alla Juventus convinto dalla campagna acquisti… -

Sky Tg24

Calciomercato Napoli: si cerca a formula giusta per Nandez. Il Cagliari lo valuta 15 milioni Il Cagliari non vuole trattenere un giocatore che ha la possibilità di brillare in una big del nostro ...... la tifoseria giallorossa ha imparato, è diventata diffidente nei confronti di quella stampa che, in più occasioni, ha datofalse. Ultimamente, poi, le cose sono peggiorate, come nelle... Crisi governo, la diretta: si allontana il Draghi bis. In corso il Consiglio dei 5 Stelle Il punto è che l’intera vicenda rischia di appannare l’immagine di Lagalla, già alle prese con i rifiuti per strada, i cimiteri stracolmi e lo spettro del dissesto L’idea di… Leggi ...Daniel Berruti è pronto a scrivere una nuova pagine della propria giovane carriera calcistica. Il portiere leva 2001, cresciuto nel Settore Giovanile del Savona, ha militato in Prima Squadra nel Pietr ...