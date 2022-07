Ultime Notizie – Covid oggi Emilia | 7 158 contagi e 2 morti | bollettino 16 luglio

(Di sabato 16 luglio 2022) Sono 7.158 i nuovidainRomagna secondo ildi, 16. Si registrano inoltre altri 2. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.683.330 casi di positività. 24.683 i tamponi eseguiti nelle24 ore, di cui 10.333 molecolari e 14.350 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 29%. Si registrano 2 decessi: 1 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 88 anni nel Forlivese); 1 fuori regione, un uomo di 74 anni il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Piacenza. Non si registrano decessi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Rimini e nel Circondario ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid Bassetti: “Caldo non ferma virus oggi più contagioso del 2020” - #Ultime #Notizie #Covid… - RedazioneDedalo : Palermo – Domami sciopero addetti alla vigilanza e servizi di sicurezza -

Il Sole 24 ORE

Nel padovano, nel corso dellesettimane, sono infatti emersi anche casi di West Nile , un virus a RNA singolo filamento appartenente alla famiglia Flaviviridae, genere Flavivirus. Isolato per ...Robert Lewandowski Milano, 16 luglio 2022 - Robert Lewandowski è stato accontentato: il polacco andrà al Barcellona . Nelleore è infatti arrivata la fumata bianca, con il Bayern Monaco che riceverà 45 milioni di euro più 5 di bonus. Il bomber classe '88 è atteso in Catalogna, dove sosterrà le visite mediche e ... Ucraina ultime notizie. Sirene d’allarme anti-aeree questa mattina a Kiev Scoperto un malware capace di rubare i dati sensibili della carta di credito salvati nella cache del browser Chrome. Ecco come funziona e come difendersi.Stop di don Enrico che ospita da anni le feste estive del Comune, pronto al trasloco. Sorpresa del sindaco: «Non c’è modo di fargli cambiare idea» ...