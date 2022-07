Truffe case vacanza: i consigli per evitarle di Polizia e Airbnb (Di sabato 16 luglio 2022) Contro le Truffe delle case vacanza: i consigli per evitarle di Polizia di Stato e Airbnb. Tutte le informazioni utili. Come ogni estate, anche questa estate si ripropongono i rischi di Truffe per le case vacanza. Anche i più attenti possono cadere nei tranelli di chi finge di affittare una casa per le vacanze e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 16 luglio 2022) Contro ledelle: iperdidi Stato e. Tutte le informazioni utili. Come ogni estate, anche questa estate si ripropongono i rischi diper le. Anche i più attenti possono cadere nei tranelli di chi finge di affittare una casa per le vacanze e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Pubblicità

Naz_Pontedera : Occhio alle truffe 'I tecnici di Acque spa non vengono nelle case' - FuffaForte : @ErmannoKilgore @Martino_Got Mi pare semplice. Sbandieri un risparmio di 300mln ma poi mandi al macero 38mld, di cu… - palermo24h : Truffe sulle case all’asta a Trapani e in mezza Sicilia. Arrestata un’agente immobiliare - olivati_case : RT @Fiaip: ??#Immobiliare: Ecco come scegliere la casa vacanza giusta ed evitare le truffe. Ne parla con Radio Kiss Kiss il Presidente del C… - Tp24it : Truffe sulle case all'asta a Trapani e in mezza Sicilia. Arrestata un'agente immobiliare -