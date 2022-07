Tour, Matthews supersonico spegne il sogno di Bettiol (Di sabato 16 luglio 2022) Gran numero dell'australiano Michael Matthews sull'arrivo di Mende, un classico del Tour, che spegne il sogno di Alberto Bettiol. Matthews va in fuga dal mattino e sulla salita finale (3 km al 10%) ... Leggi su gazzetta (Di sabato 16 luglio 2022) Gran numero dell'australiano Michaelsull'arrivo di Mende, un classico del, cheildi Albertova in fuga dal mattino e sulla salita finale (3 km al 10%) ...

Pubblicità

grazianorossi : RT @Eurosport_IT: Capolavoro per Matthews ?????? Parte, viene ripreso e infine stacca Bettiol! #TDF2022 | #EurosportCICLISMO | #Matthews htt… - Gazzetta_it : Tour de France, Matthews supersonico spegne il sogno di Bettiol. Pogacar attacco a vuoto - sciareneve : RT @MTBiit: Bettiol è grande a Mende, Matthews di più! Che duello, ma vince l'australiano. Pogacar non stacca Vingegaard #tourdefrance #roa… - MMoretti24 : Ridendo e scherzando, la Bike-Exchange è già a quota 5?? successi nei Grandi Giri nel 2022, cifra pari alla sola Ju… - MTBiit : Bettiol è grande a Mende, Matthews di più! Che duello, ma vince l'australiano. Pogacar non stacca Vingegaard… -