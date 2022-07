Svezia femminile vs Portogallo femminile: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 16 luglio 2022) La Svezia femminile cercherà di conquistare il punto di cui ha bisogno per raggiungere gli ottavi di finale di Euro 2022 femminile quando domenica 17 luglio affronterà il Portogallo femminile. Il Portogallo, nel frattempo, sa che deve vincere per avere qualche possibilità di passare dalla fase a gironi, anche se anche tre punti potrebbero non essere sufficienti per un posto tra i primi due. Il calcio di inizio di Svezia femminile vs Portogallo femminile è previsto alle 18 Prepartita Svezia femminile vs Portogallo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 16 luglio 2022) Lacercherà di conquistare il punto di cui ha bisogno per raggiungere gli ottavi di finale di Euro 2022quando domenica 17 luglio affronterà il. Il, nel frattempo, sa che deve vincere per avere qualchetà di passare dalla fase a gironi, anche se anche tre punti potrebbero non essere sufficienti per un posto tra i primi due. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18 Prepartitavs...

Milannews24_com : Svezia Svizzera Femminile 2-1: la prestazione di Asllani - gilnar76 : Svezia Svizzera Femminile 2-1: la prestazione di Asllani #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - sportli26181512 : Olanda e Svezia vincono e si portano in testa al gruppo C: Olanda e Svezia vincono e si portano in testa al gruppo… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Europeo femminile, Olanda e Svezia vincono e si portano in testa al gruppo C #WEURO22 - Gazzetta_it : Europeo femminile, Olanda e Svezia vincono e si portano in testa al gruppo C #WEURO22 -