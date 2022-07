Sevilla FC | il Siviglia convince in un primo test in alta quota contro il Tottenham

Leggi su justcalcio

(Di sabato 16 luglio 2022) 2022-07-16 15:22:40 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: B.buona messa in scena didi Julen Lopetegui nell’amichevoleconato nel Stadio della Coppa del Mondo di Suwon. una partita che aveva poco di ‘luce’ di intensità esposto sul prato che terminava con a perizoma nella prima parte per gomito da Son a Montiel che si è conclusa con l’argentino sanguinante attraverso la bocca Fino alla pausa, la squadra Lopetegui aveva il migliori possibilità, come un Colpo di lamela o a Tiro a lato della rete di Rafa Mir. IlLui aveva maggiore possesso pallapremere mentre il Gli speroni creavano pericolo rubando e uscendo velocemente. Era annullato un L’obiettivo di Kane ovviamente in fuorigioco. Fra ...