Serie A: Il ‘Golden Boy’ sfuggito a Bara e Bayern (Di sabato 16 luglio 2022) 2022-07-16 15:43:30 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Ela firma di Kenan Y?ldiz Ha avuto un impatto tremendo. Dopo non aver rinnovato per il Bayern e puntata sulla Juve a danno di Barail centrocampista tedesco è stato scoperto e tutti gli specialisti riconoscono che gli italiani hanno fatto una mossa di mercato di alto livello. Tanto che il quotidiano ‘Tuttosport’ ha già inserito Yildiz nel Ultimo aggiornamento del candidato Golden Boy, il premio che riconosce il miglior calciatore Under 21 del mondo. Kenan è andato dritto nel taglio che imposta il 80 candidati per il Golden Boy, un premio di enorme prestigio che ha vinto la scorsa stagione Pedri Gonzalez. Kenan Yilidz (17) nella sua presentazione con la JuventusJUVENTUS Il tedesco di origine turca ha a tremenda concorrenzama è un primo passo per un ragazzo nato in maggio 2005che fino a ... Leggi su justcalcio (Di sabato 16 luglio 2022) 2022-07-16 15:43:30 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Ela firma di Kenan Y?ldiz Ha avuto un impatto tremendo. Dopo non aver rinnovato per ile puntata sulla Juve a danno diil centrocampista tedesco è stato scoperto e tutti gli specialisti riconoscono che gli italiani hanno fatto una mossa di mercato di alto livello. Tanto che il quotidiano ‘Tuttosport’ ha già inserito Yildiz nel Ultimo aggiornamento del candidato Golden Boy, il premio che riconosce il miglior calciatore Under 21 del mondo. Kenan è andato dritto nel taglio che imposta il 80 candidati per il Golden Boy, un premio di enorme prestigio che ha vinto la scorsa stagione Pedri Gonzalez. Kenan Yilidz (17) nella sua presentazione con la JuventusJUVENTUS Il tedesco di origine turca ha a tremenda concorrenzama è un primo passo per un ragazzo nato in maggio 2005che fino a ...

