Sara Croce in costume infiamma Instagram: fisico statuario e forme in bella vista (Di sabato 16 luglio 2022) L'ex "Madre Natura" di Canale 5 posa in tutto il suo splendore in bikini seduta su delle rocce. I fan impazziscono e lo scatto fa il giro del web. Cerchiamo di capirne di più leggendo l'articolo. Sara Croce è una giovanissima modella che già nel suo palmarès ha collezionato diverse esperienze significative nel mondo dello spettacolo. L'avvenenza di cui è provvista le ha permesso di partecipare a Miss Italia 2017, trampolino di lancio per le avventure di Ciao Darwin 8 e Bonas di Avanti un altro, entrambi i format condotti dal mattatore romano Paolo Bonolis, con una aparentesi di Caroline Donzella. La ragazza è originaria di Pavia, esattamente di Garlasco. E' alta 178 centimetri e non sembra avere tatuaggi. Segni particolari: bellissima! Stando a quanto si apprende, la sua carriera è la realizzazione di un sogno alimentato sin ...

