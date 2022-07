Rinnovo e clausola ridotta: per de Ligt ora cambia tutto (Di sabato 16 luglio 2022) Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', in queste ore i dirigenti bianconeri si stanno muovendo su due strade parallele con da un lato la possibile caccia all'... Leggi su calciomercato (Di sabato 16 luglio 2022) Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', in queste ore i dirigenti bianconeri si stanno muovendo su due strade parallele con da un lato la possibile caccia all'...

Pubblicità

MarcoGuidi13 : #PauTorres ha rifiutato il #Tottenham la scorsa estate per giocare #Ucl a casa con la promessa di poter partire in… - Vincenzo140893 : RT @calciomercatoit: ?? #DeLigt-#Juventus: si cerca la firma fino al 2025 con clausola ridotta a 90 milioni - ZonaBianconeri : RT @calciomercatoit: ?? #DeLigt-#Juventus: si cerca la firma fino al 2025 con clausola ridotta a 90 milioni - calciomercatoit : ?? #DeLigt-#Juventus: si cerca la firma fino al 2025 con clausola ridotta a 90 milioni - ale90BN : @FlashJ18 GDS lo so ??... ma non è l'unico che lo dice. Questa cosa del ribasso clausola se ne parlava dai primi incontri per il rinnovo -