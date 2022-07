Napoli, contestazione dei tifosi contro la società: è successo a Dimaro (Di sabato 16 luglio 2022) Durante la presentazione del Napoli per la stagione 2022-23, non sono mancate le contestazioni da parte dei presenti, soprattuto nei confronti di Aurelio De Lauretiis. Il sindaco di Dimaro, una volta salito sul palco per ringraziare tutti, ha citato anche il Presidente del Napoli che, non appena nominato, è stato travolto dai fischi. Clima molto teso quello che si respira tra tifosi e società. Infatti come non accadeva da alcuni anni, quest’anno non saliti sul palco né Edo De Laurentiis né Cristiano Giuntoli. De Laurentiis, Napoli, contestazione Ma non è finita qui, infatti il tecnico degli azzurri, Luciano Spalletti, ha avuto un battibecco con un tifoso napoletano. Quest’ultimo borbottava per la rosa “ridimensionata”. Mentre parlava, il mister è stato ... Leggi su rompipallone (Di sabato 16 luglio 2022) Durante la presentazione delper la stagione 2022-23, non sono mancate le contestazioni da parte dei presenti, soprattuto nei confronti di Aurelio De Lauretiis. Il sindaco di, una volta salito sul palco per ringraziare tutti, ha citato anche il Presidente delche, non appena nominato, è stato travolto dai fischi. Clima molto teso quello che si respira tra. Infatti come non accadeva da alcuni anni, quest’anno non saliti sul palco né Edo De Laurentiis né Cristiano Giuntoli. De Laurentiis,Ma non è finita qui, infatti il tecnico degli azzurri, Luciano Spalletti, ha avuto un battibecco con un tifoso napoletano. Quest’ultimo borbottava per la rosa “ridimensionata”. Mentre parlava, il mister è stato ...

