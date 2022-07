Medio Oriente: conclusa missione Biden con tanti annunci e una scia di polemiche (Di sabato 16 luglio 2022) - Tra gli obiettivi incrementare il flusso petrolifero dall'Arabia Saudita e isolare l'Iran. Dure critiche anche negli Usa per l'incontro con il principe Bin Salman Leggi su tg.la7 (Di sabato 16 luglio 2022) - Tra gli obiettivi incrementare il flusso petrolifero dall'Arabia Saudita e isolare l'Iran. Dure critiche anche negli Usa per l'incontro con il principe Bin Salman

Pubblicità

MercoglianoTB : Joe #Biden di nuovo in situazione imbarazzante. In Arabia Saudita ha detto di 'onorare l'egoismo dei soldati americ… - LambertoLombar1 : RT @NamanTarcha: #Usa #Biden: L'indebolimento dell'influenza americana nella regione è stato un errore. Non permetteremo alla Russia e Cina… - Erdsve : Questo tour in Medio Oriente per Biden si è concluso con un'altra umiliazione poiché l'Arabia Saudita ha rifiutato… - voltes48 : RT @1nessuno100mil2: Biden ha preso badilate nei denti in Medio Oriente. E' veramente finito un ciclo storico. - nanni61mo : RT @DanielaColi2: Gli US sono fuori dal Medio Oriente finalmente. -