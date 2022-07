Marcell Jacobs secondo in batteria ai Mondiali: 10.04 e pass per la semifinale, Seville vince il duello (Di sabato 16 luglio 2022) Marcell Jacobs si è qualificato alle semifinali dei 100 metri ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico ha incominciato la propria avventura sulla pista di Eugene (Oregon, USA), concludendo la propria batteria al secondo posto con il tempo di 10.04, eguagliando così lo stagionale siglato lo scorso 18 maggio al Meeting di Savona. Il velocista lombardo è uscito brillantemente dai blocchi di partenza (eccellente tempo di reazione di 0.110), ma poi nella fase di accelerazione è parso imballato e nel finale ha un po’ alzato il freno a mano. Marcell Jacobs sta probabilmente pagando a caro prezzo le criticità riscontrate nel corso dell’annata agonistica all’aperto (su tutti l’infortunio al bicipite sinistro patito dopo l’uscita di Savona, che lo ha tolto dai ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022)si è qualificato alle semifinali dei 100 metri ai2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico ha incominciato la propria avventura sulla pista di Eugene (Oregon, USA), concludendo la propriaalposto con il tempo di 10.04, eguagliando così lo stagionale siglato lo scorso 18 maggio al Meeting di Savona. Il velocista lombardo è uscito brillantemente dai blocchi di partenza (eccellente tempo di reazione di 0.110), ma poi nella fase di accelerazione è parso imballato e nel finale ha un po’ alzato il freno a mano.sta probabilmente pagando a caro prezzo le criticità riscontrate nel corso dell’annata agonistica all’aperto (su tutti l’infortunio al bicipite sinistro patito dopo l’uscita di Savona, che lo ha tolto dai ...

