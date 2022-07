LIVE – Inter-Monaco 0-2 | Amichevole precampionato 2022 DIRETTA

(Di sabato 16 luglio 2022) Ladi, match valevole per la seconda garadella nuova stagione per i nerazzurri. Gli uomini di Simone Inzaghi, dopo il buon campionato disputato lo scorso anno con la conquista du due prestigiosi trofei, sono pronti a rendersi protagonisti anche nella prossima stagione. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di sabato 16 luglio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA0-2 (7? Golovin, 29? Ben Yedder) 34? Furiosi i giocatori dell’per un fallo fischiato a Dimarco. 29? IL GOL! IL GOL! IL GOL! IL RADDOPPIO DEL ...

Pubblicità

Inter : Giorno 10 del ritiro estivo e vigilia di #InterMonaco ?? Siamo live ora ?? - fanpage : Inter batte Juve. #Bremer sarà nerazzurro - Inter : Manca sempre meno a #InterMonaco! Live sul nostro canale @Twitch insieme a @AmalaTV_ per sentire le ultime news da… - MarcelloVillani : Ma come ??? Ma nooooo la squadra più forte dell’universo e di tutte le galassie sotto 2-0 nel suo campionato prefer… - bein4kooora11 : Internazionale x Monaco Live Streaming -

... qualche minuto di ritardo per il fischio d'inizio Squadre in campo, tutto pronto all'inizio del match! Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di- Monaco. Seguiremo la ...Si attende il ritorno al gol con la maglia dell', seppur in amichevole, di Romelu Lukaku, a secco contro il Lugano, oggi probabilmente nuovamente in coppia col 'Toro' per formare la cosiddetta '...37' - Punizione per l'Inter, ci prova Dimarco, pallone alle stelle. 33' - Monegaschi più determinati, ora è Volland che prova ad anticipare Dimarco ma mette ...30' - RADDOPPIO MONACO! Passaggio in profondità per Ben Yedder che si infila come lama nel burro nella difesa dell'Inter e con uno scavetto supera Handanovic in uscita.