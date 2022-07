La rottura con Arthur è insanabile | l’addio porta a un giovane pazzesco

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 16 luglio 2022) Il centrocampo della Juve non ha avuto inle prestazioni sperate e per questo motivo dunque si sta virando su altri giocatori. Quando si effettua uno scambio come quello trae Pjanic è normale che la speranza sia quella di arrivare a due grandissimi campioni, ma alla fine la Juventus e il Barcellona non hanno potuto ammirare le migliori prestazioni del brasiliano e del bosniaco, con il sudamericano che dunque sembra prossimo a lasciare Torino. Ansa FotoLa crescita dei giocatori è davvero determinante per poter migliorare sempre di più il valore di una squadra, perché tante volte si pensa che basti semplicemente un cambio in panchina per poter stravolgere completamente l’andamento di una squadra, ma non è assolutamente così. Le prestazioni dinella sua prima stagione in bianconero sono state tremendamente limitate ...