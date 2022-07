Il futuro è nel metaverso: ecco come appariranno i nostri avatar (Di sabato 16 luglio 2022) Quale sarà la vera resa grafica del metaverso? Nessuno lo sa ancora di preciso, anche se i titoli dei giornali continuano a parlare di eventi già organizzati in questa nuova dimensione… Possiamo ipotizzare che il nuovo sistema sarà sviluppato come un ambiente social 3D. E nel metaverso, per gli utenti, diventerà quindi necessario rappresentarsi come avatar. Ovvero come manifestazioni grafiche caratterizzanti. L’ideale sarebbe che ogni futuro avatar assomigli il più possibile alla persona reale. Ma, ovviamente, sarà possibile alterare la propria immagine a piacimento. Aziende pubblicitarie, designer, informatici e artisti stanno già creando diversi prototipi con l’idea di dar forma a una nuova estetica. Invenzioni che possano essere utili a dare ... Leggi su curiosauro (Di sabato 16 luglio 2022) Quale sarà la vera resa grafica del? Nessuno lo sa ancora di preciso, anche se i titoli dei giornali continuano a parlare di eventi già organizzati in questa nuova dimensione… Possiamo ipotizzare che il nuovo sistema sarà sviluppatoun ambiente social 3D. E nel, per gli utenti, diventerà quindi necessario rappresentarsi. Ovveromanifestazioni grafiche caratterizzanti. L’ideale sarebbe che ogniassomigli il più possibile alla persona reale. Ma, ovviamente, sarà possibile alterare la propria immagine a piacimento. Aziende pubblicitarie, designer, informatici e artisti stanno già creando diversi prototipi con l’idea di dar forma a una nuova estetica. Invenzioni che possano essere utili a dare ...

