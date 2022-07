Il blues secondo Carlo Lomanto (Di sabato 16 luglio 2022) Continuano stasera, alle ore 21, gli appuntamenti jazz della XXV edizione dei Concerti d’Estate di Villa Guariglia in tour. Il crooner e chitarrista si presenterà in quartetto con Lello Petrarca alle tastiere, Emiliano De Luca al basso e contrabbasso e Dario Guidobaldi alla batteria Di Olga Chieffi Questa sera, alle ore 21, nell’area archeologica etrusco-sannitica di Fratte, torna ospite del cartellone de’ I concerti d’Estate di Villa Guariglia in tour, Carlo Lomanto in quartetto con il leader alla voce e alla chitarra, Lello Petrarca alle tastiere, Emiliano De Luca al basso e contrabbasso e Dario Guidobaldi alla batteria in “blues in my soul”. Il festival, ideato da Antonia Willburger, è organizzato dal CTA di Salerno in collaborazione con la Provincia di Salerno, il Conservatorio Statale di Musica “G. Martucci” di Salerno, la ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 16 luglio 2022) Continuano stasera, alle ore 21, gli appuntamenti jazz della XXV edizione dei Concerti d’Estate di Villa Guariglia in tour. Il crooner e chitarrista si presenterà in quartetto con Lello Petrarca alle tastiere, Emiliano De Luca al basso e contrabbasso e Dario Guidobaldi alla batteria Di Olga Chieffi Questa sera, alle ore 21, nell’area archeologica etrusco-sannitica di Fratte, torna ospite del cartellone de’ I concerti d’Estate di Villa Guariglia in tour,in quartetto con il leader alla voce e alla chitarra, Lello Petrarca alle tastiere, Emiliano De Luca al basso e contrabbasso e Dario Guidobaldi alla batteria in “in my soul”. Il festival, ideato da Antonia Willburger, è organizzato dal CTA di Salerno in collaborazione con la Provincia di Salerno, il Conservatorio Statale di Musica “G. Martucci” di Salerno, la ...

