Il blues secondo Carlo Lomanto

Continuano stasera, alle ore 21, gli appuntamenti jazz della XXV edizione dei Concerti d'Estate di Villa Guariglia in tour. Il crooner e chitarrista si presenterà in quartetto con Lello Petrarca alle tastiere, Emiliano De Luca al basso e contrabbasso e Dario Guidobaldi alla batteria Di Olga Chieffi Questa sera, alle ore 21, nell'area archeologica etrusco-sannitica di Fratte, torna ospite del cartellone de' I concerti d'Estate di Villa Guariglia in tour, Carlo Lomanto in quartetto con il leader alla voce e alla chitarra, Lello Petrarca alle tastiere, Emiliano De Luca al basso e contrabbasso e Dario Guidobaldi alla batteria in "blues in my soul". Il festival, ideato da Antonia Willburger, è organizzato dal CTA di Salerno in collaborazione con la Provincia di Salerno, il Conservatorio Statale di Musica "G. Martucci" di Salerno, la ...

